نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يبحث مع نظيره الأردني تسوية الأزمات بعدد من دول المنطقة

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ السيسي يبحث مع نظيره الأردني تسوية الأزمات بعدد من دول المنطقة، والجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة بضواحي طرابلس.

وزيرة الهجرة تكرم الفائزين في مسابقة "هنعيشها مصري"

ضمن جهود السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في ربط أبناء المصريين في الخارج بالوطن، شاركت وزيرة الهجرة أولياء أمور الأطفال المشاركين بمعسكر "ويل سبرنج" الثالث لأبناء المصريين بالخارج، في احتفالية تكريم الفائزين في مسابقة "هنعيشها مصري" التي تتضمن نشر أجمل صور عن مصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزير الآثار يستقبل السفير الصيني الجديد بالقاهرة لبحث سبل التعاون بين البلدين

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، السفير لياو ليتشانج سفير دولة الصين بالقاهرة والذي حرص على مقابلة وزير الآثار بعد أيام من تقلده مهام منصبة كسفير لبلاده بمصر، وذلك بعد انتهاء مدة خدمه سلفه السفير سونج أيقوه.

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الإسباني ويدعوه لزيارة مصر

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأسباني "جوزيب بوريل"، اليوم الاثنين، حيث قام الوزير شكري بتهنئة "بوريل" على ترشيحه مؤخراً لِمَنصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، معرباً عن التطلع نحو استمرار الدفع قدماً بجهود الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكافة مناحي الشئون الخارجية والعمل على المساهمة الإيجابية الفعّالة في حلحلة القضايا الدولية المختلفة.

السيسي يبحث مع نظيره الأردني تسوية الأزمات بعدد من دول المنطقة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار القاهرة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن.

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة بضواحي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات الإرهابية بضواحي طرابلس، هي الثامنة منذ بداية عملية "طوفان الكرامة" التي انطلقت في الرابع من أبريل الماضي لتطهير العاصمة من المليشيات.