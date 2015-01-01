شاب يستخرج جثة والدته ويصلي عليها لتعود للحياة من جديد بمطروح (فيديو)

عرض الإعلامي محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، صور لـ شاب عمره 22 عامًا بمطروح، يخرج جثة والدته التي توفت منذ عام 2016 ليصلي عليها، عدة مرات؛ لتعود للحياة من جديد.





وأضاف "الباز"، أن الشاب زعم أنه رأي رؤية تؤكد أنه إذا استخرج جثة والدته وصلى عليها أمام المسجد ستعود للحياة، لافتًا إلى أن الجيران أكدوا أن الجثة لم تتحلل رغم أنها توفت منذ 3 سنوات.



