خادم الحرمين يؤدي الصلاة على الأمير بندر بن عبدالعزيز (صور)

أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء أمس الإثنين، صلاة الميت على الأمير بندر بن عبدالعزيز - رحمه الله -.

كما أدى الصلاة على الفقيد الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مكة المكرمة، كان في استقباله أبناء الفقيد كل من: أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، الأمير منصور بن بندر، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر، الأمير عبدالعزيز بن بندر، قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق طيار ركن تركي بن بندر، الأمير محمد بن بندر، الأمير فهد بن بندر، الأمير سلطان بن بندر، الأمير الدكتور عبدالرحمن بن بندر، الأمير سعود بن بندر، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، الأمير فواز بن بندر، والأمير سلمان بن بندر، والأمراء أحفاد الفقيد.