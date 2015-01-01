ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"آل جابر": استهداف الحوثيين لسوق آل ثابت جريمة بشعة لإرهاب المدنيين

الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:57 م
آل جابر: استهداف الحوثيين لسوق آل ثابت جريمة بشعة لإرهاب المدنيين
محمد آل جابر
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، أن ما قامت به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين الأبرياء في سوق آل ثابت، جاء نكاية بوطنيتهم وموقفهم البطولي ضد مشروع المليشيا ورفضهم لأجندتها الدموية.

وقال آل جابر عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، إن إجرام وإرهاب المليشيا الحوثية التابعة لإيران لايتوقف.

وأضاف: "تعدم ٣٠ أسيراً، وتسحل مجاهد قشيرة، وتجند الأطفال، وتقابل بإدانات دولية محدودة، فتستهدف اليوم بالكاتيوشا سوق شعبي في آل ثابت في جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين ومنعهم من الثورة ضدهم، وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سورية".
Advertisements
المزيد عن: محمد آل جابر سوق آل ثابت جريمة الحوثيين استهداف
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات