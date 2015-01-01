"آل جابر": استهداف الحوثيين لسوق آل ثابت جريمة بشعة لإرهاب المدنيين
الإثنين 29/يوليه/2019 - 09:57 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد آل جابر، أن ما قامت به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين الأبرياء في سوق آل ثابت، جاء نكاية بوطنيتهم وموقفهم البطولي ضد مشروع المليشيا ورفضهم لأجندتها الدموية.
وأضاف: "تعدم ٣٠ أسيراً، وتسحل مجاهد قشيرة، وتجند الأطفال، وتقابل بإدانات دولية محدودة، فتستهدف اليوم بالكاتيوشا سوق شعبي في آل ثابت في جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين ومنعهم من الثورة ضدهم، وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سورية".
وقال آل جابر عبر "تويتر"، اليوم الاثنين، إن إجرام وإرهاب المليشيا الحوثية التابعة لإيران لايتوقف.
وأضاف: "تعدم ٣٠ أسيراً، وتسحل مجاهد قشيرة، وتجند الأطفال، وتقابل بإدانات دولية محدودة، فتستهدف اليوم بالكاتيوشا سوق شعبي في آل ثابت في جريمة بشعة لإرهاب السكان المدنيين ومنعهم من الثورة ضدهم، وبنفس أسلوب داعش وحزب الله وإيران في سورية".
Advertisements
المزيد عن: محمد آل جابر سوق آل ثابت جريمة الحوثيين استهداف
- مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية ترفض استهداف الآمنيين
- مليشيا الحوثى تعدم 200 من أسرى قوات حزب المؤتمر فى ميادين عامة بصنعاء
- قذائف حوثية تقتل امرأة وتصيب عددًا من النازحين في مخيم بني جابر
- الرئيس الفلسطيني: نطالب الجميع بإدانة استهداف مطار أبها
- الرئيس الفلسطيني: نطالب الجميع بإدانة استهداف مطار أبها
- أعضاء الشورى يدينون جريمة مطار أبها ويؤكدون على نهاية أذناب إيران
- التحالف العربي: استمرار إرهاب الحوثي يؤكد تورط إيران في دعمه
- التحالف: إصابة 8 مواطنين ومقيم في الهجوم الإرهابي على مطار أبها
- التحالف العربي يكبد الحوثيين خسائر فادحة في الضالع وإب
- مقتل وإصابة 30 يمنيا بينهم أطفال في مجزرة جديدة للحوثين باليمن