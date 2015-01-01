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الانتهاء من أعمال صيانة مجمعات دورات المياه المتفرقة بمكة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:48 م
الانتهاء من أعمال صيانة مجمعات دورات المياه المتفرقة بمكة
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الفجر السعودي
 
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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة، انتهاء إدارة المرافق من أعمال الصيانة لمجمعات دورات المياة المتفرقة بمكة، والبالغ عددها 92 مجمع واكتمال جاهزيتها لخدمة المواطنين و المقيمين و حجاج بيت الله الحرام خاصة مع قرب موسم الحج 1440هـ.


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