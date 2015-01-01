الانتهاء من أعمال صيانة مجمعات دورات المياه المتفرقة بمكة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرمة، انتهاء إدارة المرافق من أعمال الصيانة لمجمعات دورات المياة المتفرقة بمكة، والبالغ عددها 92 مجمع واكتمال جاهزيتها لخدمة المواطنين و المقيمين و حجاج بيت الله الحرام خاصة مع قرب موسم الحج 1440هـ.



