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"الأرصاد" تصدر بيانًا عاجلاً عن طقس الثلاثاء

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:51 م
الأرصاد تصدر بيانًا عاجلاً عن طقس الثلاثاء
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كساب أحمد
 
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف البيان أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا علي مناطق من شمال البلاد والرياح معتدلة.

وتضمن البيان أهم درجات الحرارة للمدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- العظمى
القاهرة 25-38
الاسكندرية 26-32
رفح 23-33
شرم الشيخ 29-39
حلايب 28-36
"الأرصاد" تصدر بيانًا عاجلاً عن طقس الثلاثاء
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