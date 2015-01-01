أحمد موسى يسخر من مرتضى منصور

سخر الإعلامي أحمد موسى، من تصريح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بأن "الأهلي" فاز بالدوري المصري بمساعدة الجن قائلًا: "هو الجن ما بيظهرش غير في مباريات الأهلي!.. إحنا عندنا مشكلة".





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن تصريح رئيس الزمالك مسار للسخرية، ولا يوجد في كرة القدم هذا الحديث، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى سحر أسود أو جن.



