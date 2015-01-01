ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد موسى يسخر من مرتضى منصور

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:40 م
أحمد موسى يسخر من مرتضى منصور
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
سخر الإعلامي أحمد موسى، من تصريح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بأن "الأهلي" فاز بالدوري المصري بمساعدة الجن قائلًا: "هو الجن ما بيظهرش غير في مباريات الأهلي!.. إحنا عندنا مشكلة".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن تصريح رئيس الزمالك مسار للسخرية، ولا يوجد في كرة القدم هذا الحديث، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى سحر أسود أو جن.

وأشار إلى أن جمهور نادي الزمالك في حالة صدمة من قرارات "منصور" بـ بيع أحد اللاعبين بعد الهزيمة من النادي الأهلي.
Advertisements
المزيد عن: مرتضى منصور الزمالك الأهلي أخبار مصر أحمد موسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفوا لا يوجد مباريات