بدلاً من الأجنبي.. الحكومة تدرس إنشاء شركة لإدراة أسواق الجملة في مصر

اقترح وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء شركة لإدارة وتنفيذ أسواق الجملة في مصر، وذلك خلال الاجتماعات الأخيرة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الأمر قيد الدراسة حاليًا.





يأتي ذلك في إطار مساعي وزارة التموين والتجارة الداخلية، نحو تأهيل أسواق الجملة في مصر وتطويرها والنهوض بتلك المنظومة، بدلاً من الاستعانة بشركات أجنبية.





حيث دفع عدم وجود شركات محلية في هذا الشأن إلى توقيع جهاز تنمية التجارة الداخلية ممثلاً عن وزارة التموين، بروتوكول تعاون مع شركة رانجيس الفرنسية كبرى الشركات العاملة في إدارة الأسواق.





وكشف إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن أن مصر بها 28 سوقا للجملة ولكن 8 أسواق فقط منظمة، وهو ما يتطلب العمل على تنظيم تلك الأسواق من أجل دخولها منظومة التجارة الداخلية الرسمية؛ وهو ما يؤكد على أهمية الخطوة التي أعلن عنها وزير التموين بدراسة إنشاء شركة لإدارة أسواق الجملة في مصر.





وأشار العشماوي، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الاتفاق الذي تم إبرامه مع الشركة الفرنسية خاص بإدارة أسواق الجملة في مصر وتقديم الدعم الفني لمده 6 أشهر كمرحلة أولي.



