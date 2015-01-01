رسميًا.. هيرفي رينارد مديرًا فنيًا لمنتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسمياً اليوم الإثنين، عن التعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد ليقود المنتخب الأول خلفاً للأرجنتيني أنطونيو بيتزي.





وجاء إعلان اتحاد القدم من خلال فيديو تم نشره عبر حساب "المنتخب السعودي" الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وتشير تقارير صحفية سعودية إلى أن رينارد وقع على عقد لتدريب المنتخب السعودي لمدة عامين ونصف.





وكان رينارد قد انتهت علاقته بمنتخب المغرب عقب الخروج من كأس أمم أفريقيا 2019، وكان قد سبق له تدريب منتخبات زامبيا وساحل العاج وأنجولا.