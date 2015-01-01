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"متحدث الزراعة": اللحوم المستوردة تخضع لكم غير طبيعي من الفحوصات

الإثنين 29/يوليه/2019 - 07:07 م
متحدث الزراعة: اللحوم المستوردة تخضع لكم غير طبيعي من الفحوصات
أرشيفية
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قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المواطن عليه أن يقوم بذبح الأضاحي داخل المجازر، خاصة أنها تخضع لإشراف طبي كامل للتأكد من جودة اللحوم، لافتَا إلى أن المجازر ستعمل بعد الفجر مباشرة خلال فترة عيد الأضحى.

وتابع "القرش"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن اللحوم المستوردة تخضع لكم كبير من الفحوصات قبل دخولها لمصر، للتأكد من سلامتها، معقبًا: "هناك كم غير طبيعي من الفحوصات لكل ما هو مستورد".

وتابع أن أي مواطن يقوم بشراء اللحوم المجمدة أو الحية عليه أن يطمئن من جودتها، لأنه تخضع لكم كبير من الفحوصات، لافتَا إلى أن أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة تتراوح ما بين 42 لـ65 جنيه.
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