طلاب اللغة الفرنسية بـ"ألسن القناة" يبدأون التدريب العملي بمكتبة الإسكندرية



حيث بدأ طلاب قسم اللغة الفرنسية بألسن الإسماعيلية التدريب العملي الصيفي بمركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة وفرت الإقامة والانتقالات ومشرفًا علميا مرافق للطلبة المتدربين لتعظيم الاستفادة من التدريب، وأهميته الكبرى لربط الطلاب بسوق العمل.

هذا ويستمر التدريب أسبوعًا كاملا: حيث يتخلله ورش عمل وندوات ومحاضرات علمية، وأوضح الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن أن التدريب يهدف لصقل مواهب الطلاب وخلق فرص للتدريب والعمل.

حيث بدأ طلاب قسم اللغة الفرنسية بألسن الإسماعيلية التدريب العملي الصيفي بمركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية.

أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي التدريب العملي الطلابي الميداني اهتماما كبيرا لما له من دور بارز في تأهيلهم لسوق العمل، وصقل الدراسة النظرية وربطها بالجانب العملي.