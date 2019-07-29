رئيس جامعة القناة يفتتح معمل الحاسب الآلي بكلية طب الأسنان (صور)

أكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، أن تطبيق الاختبارات الإلكترونية أصبح ضرورة من أجل تحقيق الجودة في العملية التعليمية بالجامعات ومن أجل إعداد جيل من المبرمجين ورواد التكنولوجيا، وإعداد مركز موحد لتخريج المبرمجين لمواكبة الثورة الرقمية، جاء ذلك خلال افتتاحه لمعمل الحاسب الآلي بكلية طب الأسنان وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٩ يوليو.





وأكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس علي ضرورة استكمال الإمكانيات الخاصة بالمعامل والأجهزة واستخدام التطبيقات الإلكترونية المناسبة وإجراء الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية لدخول عصر الاختبارات الإلكترونية ليس فقط من أجل تطبيق التكنولوجيا في التقويم والاختبارات ولكن أيضًا من أجل تلافي كافة الأخطاء في نظم الاختبارات التقليدية.





ومن جانبه أكد الدكتور عبادى القاضى عميد كلية طب الأسنان أن هذا المعمل تم تجهيزه ب٦٠ جهاز عالى الجودة كمرحلة أولى وذلك استعدادا للاختبارات الإليكترونية وكذلك الاختبارات التى تجرى خلال العام الدراسى وربطها بمركز القياس والتقويم بالجامعة.



