غاز القاهرة تنتهي من توصيل الخدمة لخمسة مراكز بمحافظة الشرقية

نجحت شركة غاز القاهرة برئاسة المهندس محمد قنديل خلال مدة لم تتجاوز العام ونصف العام منذ إسناد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" عمليات توصيل الغاز الطبيعي لخمسة مراكز بمحافظة الشرقية (مشتول السوق، ههيا، الإبراهيمية، ديرب نجم، القرين) انتهت الشركة من تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية اللازمة لأعمال مد خطوط الغاز الرئسية بطول 80 كم، وتنفيذ 355 كم شبكات ارضية داخل القطاعات السكنية (الخطة العاجلة) بالإضافة إلى إقامة محطتين لتخفيض الضغط وإضافة الرائحة،وذلك قبل الموعد المحدد، ليقود هذا المشروع الإستراتيجي محافظة الشرقية ثالث أكبر محافظات مصر تعداداً للسكان لنقلة حضارية وتنموية كبيرة، ولتكتمل معها منظومة الطاقة التي تعتمد عليها المنازل.





وقال المهندس محمد قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز القاهرة، إنه لاشك أن تنفيذ خط غاز الشرقية شهد العديد من الصعاب والتحديات التي تمثلت في التحديات الجغرافية من مناطق زراعية ذات طبيعة خاصة، بخلاف تنفيذ 37 تعدية تشمل الطرق والسكك الحديدية والترع والمصارف،بالإضافة إلى أكبر تعدية تم تنفيذها في بحر مويس بمنطقة ههيا والإبراهيمية وكذلك تحديات فنية تمثلت في الفجوة بين الكوادر المتخصصة ونمو حجم الأعمال، والتي تم تجاوزها من خلال بناء قدرات تدريبية أفضت إلى زيادة العمالة الفنية اللازمة لتحقيق استمرارية العملية الإنتاجية.





واضاف رئيس الشركة، أن هذا يأتى استمرارا لدورها الفاعل في الإسراع بمعدلات توصيل الغاز الطبيعي لقرى ومدن محافظة الشرقية، قامت الشركة بتوصيل أكثر من 21 ألف عميل منزلي بالغاز الطبيعي بمركز ومدينة مشتول السوق والقرى التابعة لها ( كفر إبراش، و دهمشا، والعجمي)، كما تم تشغيل ما يقرب من 12 ألف عميل بالغاز الطبيعي بمركز ههيا وقرية المهدية التابعة لها، بالإضافة إلى تزويد 1000 عميل بخدمة الغاز الطبيعي بمركزالأسدية، ومركز ومدينة القرين ليصل إجمالي عدد العملاء المحولين بالغاز الطبيعي إلى 31 ألف عميل حتي نهاية يونيه 2019.





وفي ضوء التزامها الدائم بتطوير مناطق أعمالها في محافظة الشرقية،حققت الشركة انطلاقة قوية في تطوير محطة تخفيض الضغط الرئيسية بمركز ومدينة بلبيس،حيث قامت فور تكليفها من الشركة القابضة بإعداد جدول زمني مضغوط لتشغيل وتطوير ورفع كفاءة المحطة ودراسة المتطلبات العاجلة للقطاعات السكنية بالكميات والضغوط المطلوبة لما يزيد عن 40 ألف عميل، والبدء في المشروعات اللازمة لإمداد باقي العملاء المدرجين بالخطة بخدمة الغاز الطبيعي.