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"الثقافة" تهدي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة (صور)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 05:47 م
الثقافة تهدي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة (صور)
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دينا حسن- محمد رجب
 
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أعلنت وزارة الثقافة إهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة من إصدارات الوزارة تصل خلال أسبوع، داعية جميع الكنائس إلى إقامة معارض كتب سنوية. 

وافتتحت مساء اليوم الإثنين وزير الثقافة، وهيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، والقس إبرام إميل وكيل قداسة البابا تواضروس بالإسكندرية معرض الكتاب الثالث بمقر بطريركية الأقباط الارثوذكس بالإسكندرية،وذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية. 

ويقدم المعرض الذي افتتاحته الوزير تخفيض يصل إلى ٢٠٪ من إصدارات الهيئة العامة للكتاب، ومن المقرر أن يستمر إلى يوم ١٠ أغسطس.

وقد اصطحب القس إبرام إميل وزيرة الثقافة في جولة داخل الكنيسة المرقسية، وشرح تاريخ الكنيسة وأهم الأيقونات التي تحتويها.

فيما قال القس إبرام إميل وكيل قداسة البابا تواضروس ثان بالإسكندرية إن من أهم مجالات اهتمامات الكنيسة المرقسية هما الثقافة والعلم، وإن الكنيسة أول من أدخلت أول مطبعة في مصر في عهد محمد علي باشا، والتي تتواجد في المطابع الأميرية. 

وأضاف وكيل البابا أنه عقب عدة سنوات تم إدخال ثان مطبعة، ثم أنشئ البابا كيرلس الرابع أول مدرسة للفتيات في مصر قبل توجه المفكر قاسم أمين، وتحديد سن الزواج بدءا من ١٤ سنة، مشيرا إلى أن البابا تواضروس الثان يهتم بنشر الثقافة والعلم في مصر. 

وتفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب اليوم الأثنين معرضين بمحافظة الإسكندرية، أولهما معرض إسكندرية الصيفي للكتاب، والذى سيتم افتتاحه مساء الأثنين بأرض كوتة ويستمر حتى ٨ أغسطس المقبل، والأخر معرض الكتاب الثالث بالكاتدرائية المرقسية فى نفس اليوم ويستمر حتى ١٠ أغسطس المقبل.

وقالت الهيئة في بيان إعلامي اليوم إن المعرض يقام على مساحة٢٠٠٠ متر مربع، ويضم ٨٦ ناشر منها قطاعات وزارة الثقافة ودور النشر الخاصة، بالإضافة إلى المسرح الذى سيقام عليه الأنشطة المصاحبة للمعرض، حيث تتضمن ندوات ثقافية وحفلات توقيع ومناقشة مجموعة متنوعة من الكتب، وكذلك أمسيات شعرية وحفلات فنية، تسهلها فرقة متحدي الإعاقة بالشاطبي فى حفل الإفتتاح، بالإضافة إلى الورش الفنية الخاصة بالطفل وفقرات العرائس والأراجوز.

ويشارك في معرض الكاتدرائية المرقسية قطاعات وزارة الثقافة ويضم خمسة آلاف عنوان من إصدارات النشر العام وكتب مكتبة الأسرة، وتأتي المعارض في إطار خطة وزارة الثقافة لإقامة معارض الكتاب بالمدن الساحلية خلال فترة الصيف، واتاحة الكتاب بأسعار مناسبة لجميع أفراد المجتمع.
"الثقافة" تهدي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة (صور)
"الثقافة" تهدي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة (صور)
"الثقافة" تهدي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية مكتبة (صور)
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