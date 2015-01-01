وزارة الحج تدعو مرشحيها مراجعة إدارة الموارد البشرية
دعت وزارة الحج والعمرة، مرشحين و38 مرشحة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية لوزارة الحج والعمرة والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22/09/1440هـ، لمراجعة المقر الرئيسي للوزارة بمكة المكرمة حي الحمراء (الإدارة العامة للموارد البشرية)، اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 27/11/1440هـ الى يوم الخميس الموافق 29/11/1440هـ، لاستكمال إجراءات ترشيحهم لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبه.
من جانبه أوضح مدير عام الشؤون المالية بوزارة الحج والعمرة خالد الغزلان، أن إجراءات المرشحين والمرشحات التي أعلنت أسمائهم تمت مفاضلتهم حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لغير التربويين ثم التربويين وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في مؤهل العلم، أقدمية التخرج، اجتياز المقابلة الشخصية.
وأهاب بأن من لم يحضر لاستكمال إجراءات ترشيحه خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف، مطالبًا المرشحين والمرشحات إحضار الوثائق المطلوبة بينها أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها، و(4) صور شخصية مقاس (4*6) ذو خلفية بيضاء، والعنوان الوطني، والحساب البنكي إضافة إلى أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومعادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخة من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.
- ترشيح 1754 للوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام
- إعلان الموعد الجديد لاستكمال إجراءات مرشحي الوظائف الهندسية بالسعودية
- "الخدمة المدنية": استكمال إجراءات المرشحين على الوظائف الهندسية 16 شوال
- وزارة الخدمة المدنية تبدأ استقبال المرشحين على الوظائف الهندسية
- "المدنية" تعلن ترشيح 1208 متقدمين ومتقدمات على الوظائف الإدارية
- "المدنية": ترشيح 99 مواطناً ومواطنة على الوظائف المشمولة باللائحة الصحية
- وزارة التجارة السعودية تدعو 39 متقدم لوظائف إدارية بالوزارة
- بالأسماء.. "البيئة" ترشح 65 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف الإدارية
- استدعاء 40 مرشحًا ومرشحة لوظائف وزارة الحج والعمرة