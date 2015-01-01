روسيا تتهم أمريكا بسرقة النفط السورى

استأنفت الولايات المتحدة أعمال التهريب التي كانت في السابق في أيدي تنظيم داعش في سوريا، جاء ذلك الاتهام من قبل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، مما يعنى أن الحكومة الأمريكية تستولي على منشآت النفط السورية.





وقال رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة لروسيا، العقيد الجنرال سيرجي رودسكوي، "إنّ الهياكل الأمريكية في سوريا لا تزال تنهب منشآت النفط والودائع التي تملكها الحكومة السورية الشرعية شرق الفرات".





وعلى حد تعبير الجنرال الروسى، نظمت كيانات أمريكية إنتاج وتسويق النفط السوري من حقول العمر، وكونوكو، والتناك، فى ما يمثل "مخطط إجرامي" يركز على "نهب الثروة الوطنية السورية". ".





وقال رودسكوي: "كل هذه الأنشطة التي تقوم بها الشركات العسكرية الأمريكية الخاصة يتم تنفيذها بغطاء طيران للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.. وتمثل هذه الأنشطة في جوهرها شركة تهريب أخذها الأمريكيون من داعش".