مراسم استقبال رسمية للعاهل الأردني بقصر الاتحادية

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وصل العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، منذ قليل، إلى قصر الاتحادية؛ للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأجريت مراسم استقبال رسمية للعاهل الأردني، الذي استقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار زيارته الحالية للقاهرة.

