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ملك إسبانيا السابق يعزي الملك سلمان هاتفيا في وفاة الأمير بندر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:13 م
ملك إسبانيا السابق يعزي الملك سلمان هاتفيا في وفاة الأمير بندر
الملك سلمان بن عبد العزيز
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الفجر السعودي
 
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تلقّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم؛ اتصالًا هاتفيًّا من جلالة الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، قدّم خلاله العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -.


وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله العلي القدير للفقيد الرحمة والمغفرة.

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المزيد عن: وفاة الأمير بندر ملك إسبانيا السابق تعازي الملك سلمان
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