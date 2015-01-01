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رسميا.. برشلونة يتعاقد مع البرازيلي "جوميز"

الإثنين 29/يوليه/2019 - 02:36 م
رسميا.. برشلونة يتعاقد مع البرازيلي جوميز
إيجور جوميز
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الفجر الرياضي
 
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أعلن نادي برشلونة الإسباني ضم إيجور جوميز صاحب الـ18 عامًا ولاعب فريق فورتا ليدوندا في دوري الدرجة الثالثة بالبرازيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وينضم إيجور جوميز لفريق الشباب ببرشلونة بقيادة المدرب فيكتور فالديز حارس النادي الكتالوني السابق.

ويجيد إيجور جوميز في مركز الظهير الأيمن أو الجناح الأيمن ووقع على عقد لمدة خمس مواسم بعد جلسة جمعته مع باتريك كلويفرت رئيس القطاع.

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