"سلمان الحجار": إعلان نسب التستر التجاري في السعودية خلال ثلاثة أشهر

قال سلمان الحجار، أمين عام البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إن نتائج مؤشر خط الأساس لقياس نسب التستر التجاري في السعودية ستعلن خلال ثلاثة أشهر، موضحًا أن البرنامج باتت له آلية لقياس نسب التستر بشكل دوري في كل قطاع.





وأضاف على هامش لقاء مع رجال وسيدات الأعمال أمس في مقر غرقة الشرقية: "الدراسات والإحصائيات سابقا كانت تعاني عدم وجود آلية واضحة، إلا أن خط الأساس الجديد يكشف عن تحسن التستر التجاري في القطاعات من عدمه".





وأكد أن ما يميز خط الأساس قدرته على قياس حجم التستر في القطاعات الرئيسة والمندرجة تحتها كافة، كما يضيف المؤشرات المالية التي تساعد على قياس مدى التغير بعد المبادرات وقبلها وتقييم الآداء وماهية القطاعات المستهدفة مستقبلا .





وأوضح أن دراسة التوطين المتوقع إعلان نتائجها نهاية العام الجاري، تستهدف القطاعات التي يغلب عليها التستر التجاري وشغلها بالمواطنين لسد الفجوة، نظرا إلى كون التوطين من العوامل التي يمكن أن تكافح التستر التجاري.