اشتعال الخلاف التجاري بين اليابان وكوريا حول قيود التصدير الجديدة

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وصلت العداوات بين كوريا الجنوبية واليابان بالفعل إلى نقطة الغليان مع خطة طوكيو لتوسيع نطاق الرقابة على صادرات المواد الحساسة عن طريق إسقاط جارتها من قائمة من 27 دولة مُنحت وضعًا تجاريًا تفضيليًا.



سيمتد القرار، المتوقع قريبًا، عبر قطاع التكنولوجيا الفائقة، مما يزيد من اهتزاز سلاسل التوريد التي أصابها بالفعل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



اعتبارًا من 4 يوليو، ستحتاج الشركات اليابانية إلى موافقات على كل شحنة على حدة لتصدير المواد المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات وشاشات العرض المستخدمة في الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية.



مع فقدان كوريا الجنوبية لمكانة "الدولة البيضاء"، سينطبق هذا الشرط على عشرات المنتجات الأخرى في قائمة المواد التي يحتمل أن تتحول إلى أسلحة، وفقًا لوثيقة من وزارة التجارة اليابانية. هذا بالإضافة إلى أكثر من 200 عنصر آخر يتطلب الفحص الفردي للتصدير إلى جميع البلدان.



وتقول وزارة التجارة اليابانية إن سول قوضت "علاقة الثقة"، بما في ذلك ضوابط التصدير للدول الاخري. وتنفي كوريا الجنوبية ذلك، حيث ارتفعت التوترات في الوقت الذي دعا فيه بعض الكوريين الجنوبيين إلى مقاطعة المنتجات اليابانية.



مع انتهاء فترة "التعليق العام" يوم الأربعاء، اوضح وزير التجارة الياباني هيروشيغ سيكو إن اليابان تعتزم المضي قدمًا وتجريد كوريا الجنوبية من وضعها المفضل لترخيص التصدير. وقال إن سول فشلت في تقديم تفسير مقنع لمعالجة شكوك اليابان في أن ضوابط التصدير الكورية الجنوبية صارمة بما يكفي لمنع إساءة استخدام المواد الحساسة.



يدرس المسؤولون الآراء المقدمة إلى الحكومة، لكن هذا إجراء شكلي إلى حد كبير.

