المرشحون للرئاسة في أفغانستان ينتقدون "أشرف غني" بسبب أعمال العنف

Advertisements

انتقد المرشحون الذين يتنافسون ليصبحوا الرئيس القادم لأفغانستان على الرئيس الحالي أشرف غني اليوم الاثنين بعد أن ألقت أعمال العنف الفتاكة بظلالها على أول يوم رسمي للحملات الانتخابية.



وقُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا - معظمهم من المدنيين - وأصيب 50 آخرون يوم الأحد عندما استهدف مهاجم انتحاري ومسلحون مكتب رفيق غني في كابول، عمرو الله صالح.



وكان العنف بمثابة تذكير قاتم بالوضع الأمني المحزن لأفغانستان ونوع الفوضى والقتل الذي عانى من استطلاعات سابقة.



وقال قادر شاه المتحدث باسم حنيف أتمار أحد المتنافسين البارزين الذين يتطلعون إلى منع غني من الحصول على فترة ولاية ثانية في انتخابات 28 سبتمبر "الحكومة لم تهتم بأمن المرشحين."



وصرح شاه لوكالة فرانس برس أنه و12 مرشحًا آخر أخروا خططوا لإطلاق حملاتهم الانتخابية، بشكل أساسي بسبب المخاوف الأمنية ولكن أيضًا لأنهم يرون أن "غني" يستخدم مكتبه لتحقيق ميزة غير عادلة.



وقال محمد حكيم تورسان، المرشح منذ فترة طويلة، أن مؤيديه يشعرون بالقلق من تكرار هذا النوع من العنف الذي شاب الانتخابات السابقة، عندما شن المتمردون هجمات متكررة.



وقال تورسان: "معظم المرشحين قلقون بشأن الأمن، لكن لا يزال يتعين عليهم القيام بحملات انتخابية. ويجب على الحكومة توفير الأمن لنا وللشعب".



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية "نصرت رحيمي": "أن قوات الأمن كانت تستعد للانتخابات لمدة ثمانية أشهر واتخذت "إجراءات جادة" لحماية المرشحين، بما في ذلك توفير العربات المدرعة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم الأحد.



تعهدت طالبان، إلى جانب بعض أصحاب المصلحة الأفغان، بالتعهد الغامض هذا الشهر للحد من الإصابات في صفوف المدنيين. قال مسؤولون أمنيون إن الجماعة المتمردة تنأى بنفسها الآن عن الهجمات التي تقتل الأفغان العاديين.



ولم يرد متحدث باسم طالبان على طلب للتعليق. بدأت الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، وهي الرابعة منذ الإطاحة بنظام طالبان في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2001، بداية صعبة.



وتم تأجيل الاستطلاع مرتين هذا العام حيث تقود الولايات المتحدة مسعى لإبرام اتفاق سلام مع طالبان، والناخبون لا يثقون في النظام بعد مزاعم تزوير واسعة النطاق في عام 2014.

