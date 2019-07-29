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عودة محمد صلاح وغياب "ماني" عن معسكر ليفربول

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:15 م
عودة محمد صلاح وغياب ماني عن معسكر ليفربول
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي قائمة الفريق التي تسافر إلى مدينة إيفيان الفرنسية لاستكمال معسكر الإعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

 

وعاد إلى إلى قائمة ليفربول محمد صلاح وأليسون بيكر وروبرتو فيرمينو ونابي كيتا وشاكيري الذين غابوا عن المباريات الماضية لظروف الراحة في غياب ساديو ماني نجم منتخب السنغال.

 

وضمت قائمة ليفربول: ألكساندر أرنولد ، أليسون ، بروستر ، دنكان ، إليوت ، فابينيو ، فيرمينو ، جوميز ، هندرسون ، هويفر ، كيتا ، لالانا ، لاروسي ، لويس ، لونيرجان ، لوفرين ، ماتيب ، ميجنوليت ، ميلنر ، أوجيرزينسكي ، أوكسلي ، تشامبرلين،  روبرتسون ، محمد صلاح ، شاكري ، فان دن بيرج ، فان دايك ، ويجنالدوم ، ويلسون.

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