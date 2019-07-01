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سعر الدولار الآن فى مختلف البنوك العاملة في مصر

الإثنين 29/يوليه/2019 - 01:24 م
سعر الدولار الآن فى مختلف البنوك العاملة في مصر
سعر الدولار اليوم
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محمد المسلمي
 
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استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 29-7-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى،عند سعر 16.52 جنيها للشراء، و16.65 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك المركزي.


يعرض لكم "الفجر"، سعر الدولار اليوم الاثنين 29-7-2019، فى مختلف البنوك العاملة في مصر، محدثة أولا بأول، وفيما يلى أسعار العملات أمام الجنية المصرى وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر.




سعر الدولار اليوم الاثنين 29-7-2019


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم الاثنين 29-7-2019


16.52 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 29-7-2019



16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصراليوم الاثنين 29-7-2019



16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك القاهرة اليوم الاثنين 29-7-2019




16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى اليوم الأربعاء 17-7-2019



16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib اليوم الاثنين 29-7-2019


16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم الاثنين 29-7-2019



16.54 جنيه للشراء.

16.64 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة اليوم الاثنين 29-7-2019



16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن فى مختلف البنوك العاملة في مصر
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