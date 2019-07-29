رئيس حزب المؤتمر: مدينة "المستقبل" انجاز تاريخى





وأكد على أن وجود منصة للحوار مع الشباب المصرى فى حضور ومشاركة الرئيس السيسى بنفسه جعل جميع مؤسسات الدولة التنفيذية تلتزم التزاما كاملا بتنفيذ جميع التوصيات والقرارات الصادرة من جميع المؤتمرات الشبابية الست السابقة.



ووجه الربان عمر المختار صميدة التحية والتقدير لشباب مصر الواعد وعلى أفكارهم واقتراحاتهم حول جميع القضايا التى تهم الدولة المصرية، مُشيرا الى اهمية مشاركة الشباب فى فعاليات هذا الحدث المهم والاستماع إلى الإجابة على تساؤلاتهم، على مدى يومين من العمل المكثف تتوزع عليهما جلسات المؤتمر الصباحية والمسائية المدرجة على جدول أعماله خاصة جلسة "اسأل الرئيس" التى تعد درة المؤتمر بما تتيحه من فرص للشباب وبدون خطوط حمراء لسؤال الرئيس للتعبير بحرية وصدق عن آرائهم تجاه القضايا التى تشغلهم وتغطى مختلف الموضوعات.



وأشاد بالاستجابة التى حققها موقع "اسأل الرئيس" فى تلقى أسئلة الشباب والتى تؤكد على الدور المحورى والرائد الذى بمقدور الشباب أن يضطلع به فى البناء والتنمية بشجاعة وثقة، وطرح مقترحات إيجابية وسليمة حول القضايا التى سيناقشونها مع الرئيس السيسى وجميع مؤسسات الدولة.





أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، على أهمية انعقاد المؤتمر السابع للشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا ولمدة يومين بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يتعرف الشباب المصرى على مدينة المستقبل للدولة المصرية الحديثة، مُعتبرًا هذه المدينة بأنها انجاز تاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يتابعه العالم كله خلال انعقاد هذا المؤتمر من داخل العاصمة الادراية الجديدة.وقال "صميدة"، إن وجود الشباب المصرى ومن جميع المحافظات إضافة إلى لفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الدولة والأعمال، وسفراء دول الاتحاد الإفريقي وممثلين لمؤسسات كبرى ومنظمات دولية ليبحثوا معا رسم وطرح أهم قضايا المجتمع المصري على مدى يومين ورؤيتهم المتعلقة بالمستقبل اضافة الى الحرص الكبير والحقيقى من الرئيس السيسى للاستماع والحوار البناء مع الشباب المصرى سيكون له تأثيره الايجابى والكبير على مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه الدول المصرية.