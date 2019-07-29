أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-7- 2019 مقابل الريال السعودى في المملكة
الإثنين 29/يوليه/2019 - 12:03 م
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استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك السعودية اليوم اليوم الاثنين 29-7-2019، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر العملات في السعودية وجاءت الاسعار على النحو التالي:
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1705 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2398 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.6270 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2161 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.8461 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3514 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.5910 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3859 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.0345 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.9694 ين ياباني.
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