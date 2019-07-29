أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 29-7- 2019 مقابل الريال السعودى في المملكة

استقرت اسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك السعودية اليوم اليوم الاثنين 29-7-2019، وننشر فيما يلي اخر تحديث لسعر العملات في السعودية وجاءت الاسعار على النحو التالي:





دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.





يورو (EUR)

1 يورو = 4.1705 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2398 يورو.

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استرليني = 4.6270 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2161 جنيه استرليني.





دولار كندي (CAD)

1 دولار كندي = 2.8461 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3514 دولار كندي.





دولار أسترالي (AUD)

1 دولار أسترالي = 2.5910 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3859 دولار أسترالي.





ين ياباني (JPY)

1 ين ياباني = 0.0345 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.9694 ين ياباني.