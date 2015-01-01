"المالية": 660 مليار جنيه إجمالى الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018- 2019

أعلنت وزارة المالية عن إجمالى الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018- 2019 ( 660) مليار جنيه مقابل566 مليار في العام السابق، مشيرة إلى أنه نسبة النمو في الضريبة وصل إلى 17%.

وأضافت الوزارة في المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018-2019، أن حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية وصلت إلى 517 مليار، موضحة أن تخطت النسبة المستهدفة حيث وصلت إلى نسبة 101%.