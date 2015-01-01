"المالية": 660 مليار جنيه إجمالى الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018- 2019
الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:53 ص
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أعلنت وزارة المالية عن إجمالى الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018- 2019 ( 660) مليار جنيه مقابل566 مليار في العام السابق، مشيرة إلى أنه نسبة النمو في الضريبة وصل إلى 17%.
وأضافت الوزارة في المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2018-2019، أن حصيلة الضرائب من الجهات غير السيادية وصلت إلى 517 مليار، موضحة أن تخطت النسبة المستهدفة حيث وصلت إلى نسبة 101%.
وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضرائب من الجهات السياديه وصلت إلى 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار العام الماضي، مضيفة أن نسبة الزيادة في حصيلة مصلحة الضرائب وصلت إلى نسبة 9.9% مقابل 9.3% خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن النسبة تدل على زيادة نمو الإنتاج بأكثر من نصف في المائة وهي النسبة المستهدفة من قبل الدولة.
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