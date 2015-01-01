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قبيل تطبيق الزيادة.. تعرف على قيمة استهلاكك من الكهرباء وفقا للأسعار الجديدة

الإثنين 29/يوليه/2019 - 11:39 ص
قبيل تطبيق الزيادة.. تعرف على قيمة استهلاكك من الكهرباء وفقا للأسعار الجديدة
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محمد صلاح الحج
 
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أيام قليلة ، وتبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية  تحصيل فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة الشهر الماضى ليتم تطبيقها بداية من شهر يوليو ، وتحصيلها بدءا من فاتورة أغسطس المقبل.

ويقدم "الفجر"لقرائه قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة، التى سيتم تحصيلها خلال أيام ، وفقا لجداول الأسعار.

وفيما يلى قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو حسب الاستهلاك:-

- استهلاك 50 كيلو وات ساعة شهريا، الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها بزيادة قدرها 4 جنيهات.

- استهلاك 100 كيلو وات ساعة شهريا، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها. 

- استهلاك 200 كيلو وات شهريا، قيمة الفاتورة التى يتحمل المواطن ١٠٦ جنيهات بدلا من 78 جنيها.

- استهلاك 300 كيلو وات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها.

- استهلاك 400 كيلو وات، قيمة الفاتورة التى يتحمل المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها.

- استهلاك 500 كيلو وات ساعة، قيمة الفاتورة التي يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها.

- استهلاك 600 كيلو وات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها.

- استهلاك  650 كيلو وات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا 462 جنيها ونصف الجنيه.

- استهلاك 750 كيلو وات، قيمة ما يتحمله المواطن 688 جنيها بدلا من 607 جنيهات ونصف الجنيه.

- استهلاك  1000 كيلو وات، قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيها بدلا من 944 جنيها.



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