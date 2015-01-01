محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن الجديد

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قدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، صباح اليوم، التهنئة للواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج الجديد، والذي تولى المسئولية خلفًا للواء هشام الشافعي في حركة تنقلات الشرطة الأخيرة، وذلك بمقر مديرية الأمن.



وأشاد محافظ سوهاج بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع محافظات الجمهورية إلى جانب رجال القوات المسلحة، بالاضافة الى التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وإسترداد حق الشعب وأراضي الدولة، وإنهاء الخصومات الثأرية، لحفظ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة والتي لن تتحقق بدون الأمن والأمان.



وأكد "الأنصاري" على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والنهوض بمحافظة سوهاج.



ومن جانبه أعرب اللواء حسن محمود عن شكره للسيد محافظ سوهاج على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الأجهزة الأمنية علي حفظ الأمن والأمان في سوهاج، والعمل بشكل مستمر، مشيرًا إلى التصدي الحاسم للحوادث والخصومات الثـأرية، وتكثيف الجهود لإتمام المصالحات حقنا للدماء وحفاظًا على الأمن العام.



قدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، صباح اليوم، التهنئة للواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج الجديد، والذي تولى المسئولية خلفًا للواء هشام الشافعي في حركة تنقلات الشرطة الأخيرة، وذلك بمقر مديرية الأمن.



وأشاد محافظ سوهاج بدور رجال الشرطة في حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب وتأمين المنشآت الحيوية في ربوع محافظات الجمهورية إلى جانب رجال القوات المسلحة، بالاضافة الى التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وإسترداد حق الشعب وأراضي الدولة، وإنهاء الخصومات الثأرية، لحفظ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة والتي لن تتحقق بدون الأمن والأمان.



وأكد "الأنصاري" على التنسيق والتعاون الكامل بين الجهاز التنفيذي والأجهزة الأمنية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعا من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، والنهوض بمحافظة سوهاج.



ومن جانبه أعرب اللواء حسن محمود عن شكره للسيد محافظ سوهاج على تهنئته الكريمة، مؤكدًا حرص الأجهزة الأمنية علي حفظ الأمن والأمان في سوهاج، والعمل بشكل مستمر، مشيرًا إلى التصدي الحاسم للحوادث والخصومات الثـأرية، وتكثيف الجهود لإتمام المصالحات حقنا للدماء وحفاظًا على الأمن العام.

