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انقلاب جاريث بيل على ريال مدريد

الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:17 ص
انقلاب جاريث بيل على ريال مدريد
جاريث بيل
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الفجر الرياضي
 
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انقلب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني على إدارة ناديه لرفض بيع إلى فريق جيانجسو سونينج الصيني بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

 

وخرجت تقارير صحفية تؤكد أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ألغى فكرة رحيل بيل المحتملة إلى الجانب الصيني.

 

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن جاريث بيل غاضب من قرار ريال مدريد موضحة أن بيريز أبلغ النادي الصيني بأن اللاعب لا يمكن أن يرحل في صفقة مجانية.

 

 

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