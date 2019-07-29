رحيل نجم برشلونة إلى "البريميرليج" يقرب "نيمار" من الفريق
الإثنين 29/يوليه/2019 - 10:25 ص
مصطفي صابر
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كشف تقرير صحفي إسباني عن إقتراب لاعب برشلونة الإسباني، من الغادرة الى فريق إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو"، أن النجم البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة، قد يكون أول الراحلين عن البلوجرانا هذا الصيف، خاصة بعد ضم الجناح الفرنسي أنطوان جريزمان.
وتابعت أن النادي الكتالوني حدد بـ50 مليون يورو كقيمة مالكوم بعدما اشتراه النادي بقيمة 41 مليون يورو في الصيف الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادب الإنجليزي إيفرتون دخل بقوة في الصفقة، حيث يرغب في ضم اللاعب البرازيلي، ودفع القيمة المالية المطلوبة.
وأنهت بأن يوجد نادي إنجليزي أخر يرغب في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي مالكوم، وهو نادي آرسنال.
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