ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار أرضي في الصين إلى 38 شخصا

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عثر عمال البحث والإنقاذ على 38 جثة جراء انهيار أرضي ضرب قرية في الصين الأسبوع الماضي، ولا يزال هناك 13 شخصًا في عداد المفقودين.



وقالت الإذاعة الحكومية CCTV الاثنين أن عملية البحث لا تزال مستمرة.



دفن الانهيار الارضى 21 منزلا ليلة الثلاثاء الماضى فى محافظة شويتشنغ بمقاطعة قويتشو، وتم إنقاذ 11 شخصًا وعلاجهم في المستشفى. يستخدم الباحثون حفارات لحفر المنطقة المتضررة.



تسبب انهيار أرضى آخر فى وقت سابق من نفس اليوم فى مقتل شخص وفقد ستة فى موقع بناء طريق سريع على بعد حوالى 90 كم شمالا فى مقاطعة هيزهانغ بمقاطعة قويتشو.



هطلت الأمطار الموسمية الغزيرة على جنوب الصين وتسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق.

