تجليس نيافة الأنبا إيلاريون على كرسيه بالبحر الأحمر

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تُمِّم مساء يوم السبت، بكنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة الغردقة (مقر مطرانية إيبارشية البحر الأحمر) طقس تجليس نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، على كرسيه خلفًا لمثلث الرحمات نيافة الأنبا ثاؤفيلس الذي تنيح في فبراير الماضي.



حيث تمم أحبار الكنيسة المشاركين في طقس تجليس نيافة الأنبا إيلاريون عقب انتهاء قراءة إنجيل عشية الأحد مساء أمس، إذ وقف الأب الأسقف الجديد أمام كرسيه الأسقفي، بينما استهل طقس التجليس بالمناداة: "نُجَلِّس الأنبا إيلاريون أسقفًا على إيبارشية البحر الأحمر" ثم تلاوة الرشومات الثلاثة الطقسية بمشاركة باقي أحبار الكنيسة، وبعدها تلاوة تقليد الأسقفية، الذي تبعته كلمات التهنئة من الأحبار المشاركين والضيوف الرسميين الحاضرين.



حضر صلوات التجليس من المسؤولين محافظ البحر الأحمر اللواء د. (أ.ح) أحمد عبد الله، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية اللواء (أ.ح) أيمن نعيم، ومدير أمن المحافظة اللواء أشرف حشيش، ونائب محافظ الإقليم د. يسرا عطية.



وسيم نيافة الأنبا إيلاريون أسقفًا بيد قداسة البابا تواضروس الثاني وأحبار الكنيسة في التاسع من يونيو الماضي.