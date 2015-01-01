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الزمالك يتجمل: لم تتم إقالة كريستيان جروس

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:38 ص
الزمالك يتجمل: لم تتم إقالة كريستيان جروس
الأهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 
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كشف أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك عن كواليس رحيل كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق عن منصبه.

 

وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية: "عندما تعاقدنا مع جروس، كنا نضع في الاعتبار أن عقده سينتهي مع نهاية الدوري ولم نكن نعلم متى ‏ستنتهي المسابقة، لذلك أنهيناه يوم 30 مايو الماضي".

 

وأضاف أمير مرتضى: "لم تتم إقالة كريستيان جروس من منصبه  وقلنا له إن هناك 3 احتمالات، إما أن تجدد عامًا أو تستمر لنهاية الدوري، أو ترحل مع نهاية عقدك فرفض تجديد عقده في النهاية".

 

 

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