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جناح الزمالك مهدد بالإيقاف 8 مباريات

الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:11 ص
جناح الزمالك مهدد بالإيقاف 8 مباريات
الأهلي والزمالك
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الفجر الرياضي
 
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يواجه أحمد سيد زيزو جناح فريق الزمالك شبح الإيقاف مدة تصل إلى 8 مباريات المجري فيرنيتز كاراكو حكم مباراة القمة أمام الأهلي

 

وتنتظر لجنة المسابقات تقرير حكم مباراة القمة وفي حالة إثبات الحالة دفع باليد للحكم سيكون الإيقاف 8 مباريات وغرامة 10 آلاف جنيه.

 

كان الأهلي قد فاز على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة في ختام مباريات الدوري المصري.

 

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