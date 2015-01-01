جناح الزمالك مهدد بالإيقاف 8 مباريات
الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:11 ص
الفجر الرياضي
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يواجه أحمد سيد زيزو جناح فريق الزمالك شبح الإيقاف مدة تصل إلى 8 مباريات المجري فيرنيتز كاراكو حكم مباراة القمة أمام الأهلي
وتنتظر لجنة
المسابقات تقرير حكم مباراة القمة وفي حالة إثبات الحالة دفع باليد للحكم سيكون
الإيقاف 8 مباريات وغرامة 10 آلاف جنيه.
كان الأهلي قد
فاز على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة في ختام مباريات الدوري المصري.
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