جناح الزمالك مهدد بالإيقاف 8 مباريات

يواجه أحمد سيد زيزو جناح فريق الزمالك شبح الإيقاف مدة تصل إلى 8 مباريات المجري فيرنيتز كاراكو حكم مباراة القمة أمام الأهلي

وتنتظر لجنة المسابقات تقرير حكم مباراة القمة وفي حالة إثبات الحالة دفع باليد للحكم سيكون الإيقاف 8 مباريات وغرامة 10 آلاف جنيه.

كان الأهلي قد فاز على الزمالك بهدف نظيف في مباراة القمة في ختام مباريات الدوري المصري.