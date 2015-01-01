اليمن: مليشيا الحوثي تبتركب مجزرة في تعز وضحايا من الاطفال
الإثنين 29/يوليه/2019 - 08:29 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
تواصل مليشيا الحوثي ارتكاب المحازر الوحشية بحق المدنيين في مدينة تعز.
وقالت مصادر محلية
إن مليشيا الحوثي اطلقت قذيفة على حي الروضة أحد أحياء مدينة تعز المكتظة بالسكان , مما أدى الى استشهاد طفل عمره عام ونصف،
وإصابة شقيقته وطفلة أخرى، وشخص أخر ينتمي الى نفس الاسرة.
وأكدت المصادر
ان الضحايا هم: (زكريا خالد صالح حاتم -سنة ونصف-شهيد ) (خلود خالد صالح حاتم - 10سنوات-
مصابة) ( ذكرى علي حميد عبدالله - 5 سنوات- مصابة) ( رشدي خالد حسن صالح 38 سنة- مصاب).
Advertisements
المزيد عن: مليشيا الحوثي مجزرة في تعز اليمن الحوثيين الاطفال