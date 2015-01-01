بالأرقام.. خسائر فادحة تلاحق شركات قطر في النصف الأول لعام 2019

بدأت الشركات المدرجة في بورصة قطر الإفصاح عن نتائجها للنصف الأول 2019، مبينة أن تراجعات طرأت على عدد من الأرقام الرئيسية مثل الأرباح والإيرادات ورأس المال، في ظل السياسات الفاشلة لتنظيم الحمدين، والتي تسببت في عدم توفير بيئة مناسبة للاستثمار بالدويلة الصغيرة، ما عرض المستثمرين لخسائر فادحة، أسفرت عن هروب رؤوس الأموال.

وتراجع عدد من القطاعات الاقتصادية في السوق القطرية، متأثرة بضعف البيئة الاستثمارية، وتراجع الثقة في مؤشرات الاقتصاد المحلي، كإحدى تبعات المقاطعة العربية للدوحة منذ يونيو 2017.

وتراجع صافي ربح الشركة القطرية للصناعات التحويلية 35.8% خلال النصف الأول من 2019 على أساس سنوي، مدفوعة بهبوط حاد في مبيعاتها، متأثرة بضعف أداء السوق المحلية.

وجاء في إفصاح الشركة لبورصة قطر، إن صافي أرباح الشركة هبط إلى 71 مليون ريال قطري ما يعادل نحو 19.51 مليون دولار، مقابل 110.6 مليون ريال ما يعادل نحو 30.4 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

وتأثرت الشركة بهبوط المبيعات والحركة الاقتصادية في السوق القطرية، مع ارتفاع الأثر السلبي للمقاطعة العربية للدوحة، وحالات عدم الثقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في البلاد.

وبلغ صافي الدخل التشغيلي للشركة القطرية، خلال النصف الأول 2019، نحو 42.67 مليون ريال ما يعادل نحو 11.72 مليون دولار، مقارنة مع 48.68 مليون ريال ما يعادل نحو 13.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2018.

وكانت الشركة لتسجل تراجعا أكبر في صافي الأرباح، لولا حصولها على إيرادات مالية من نتائج أعمال شركات حليفة لها، بقيمة 49.74 مليون ريال ما يعادل 13.67 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019.

كذلك، واجهت الشركة تراجع الأرباح التشغيلية، من خلال ضبط المصروفات الإدارية والعامة، ومصروفات أخرى، لتجنب تراجع أكبر في صافي الأرباح، بحسب ما أظهره الإفصاح نصف السنوي للشركة.

والشركة القطرية للصناعات التحويلية، تأسست في عام 1990 برأسمال يبلغ 300 مليون ريال، بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

كما تراجع صافي أرباح شركة الإجارة القابضة القطرية، العاملة في مجال التأجير التمويلي بالسوق المحلية، بنسبة 65% خلال النصف الأول 2019، بعد أن تكبدت الشركة خسائر خلال الربع الثاني من العام نتيجة تراجع العمليات التشغيلية وسط حالة من الضعف الاقتصادي في البلاد.

وقالت شركة "الإجارة" في إفصاح لبورصة قطر، أن صافي أرباح الشركة تراجع بنسبة 64.5% في النصف الأول 2019 إلى 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار).

وكان صافي أرباح الإجارة قد بلغ في النصف الأول من 2018، نحو 11.35 مليون ريال (3.12 ملايين دولار)، بينما سجلت صافي خسارة في الربع الثاني 2019، بقيمة 943 ألف ريال (260 ألف دولار).

ويأتي تراجع أرباح النصف الأول 2019، بسبب انهيار حاد في الإيرادات المالية إلى 69 مليون ريال (19 مليون دولار)، نزولا من 94.2 مليون ريال (25.9 مليون دولار أمريكي) في الفترة المقابلة 2018.

وتعمل شركة إجارة القابضة في مجال خدمات التمويل بالإجارة، وغيرها من أساليب التمويل الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكن أعمالها تتأثر خاصة بالركود في القطاع العقاري، حيث تعمل الشركة على الإجارة العقارية وإجارة المعدات.

لم تنجو مجموعة المستثمرين القطريين أيضا منة خسائر النصف الأول، إذ تراجعت الأرباح بنسبة 36.7% على أساس سنوي، في النصف الأول من العام الجاري، مدفوعا بهبوط قطاعات اقتصادية أبرزها العقارات والتجارة والإسمنت.

ويشهد سوق العقارات في قطر هبوطا حادا منذ العام الماضي 2018، دفع إلى تراجع أرباح شركات العقار، والشركات الأخرى العاملة في صناعة المواد الخام المطلوبة لقطاع الإنشاءات في البلاد.

وأظهر إفصاح الشركة لبورصة قطر، أن صافي أرباح (مجموعة المستثمرين القطريين)، تراجع إلى 90.9 مليون ريال قطري (24.98 مليون دولار أمريكي)، في النصف الأول 2019.

وتراجع صافي ربح (مجموعة المستثمرين القطريين)، من قرابة 143.63 مليون ريال قطري (39.48 مليون دولار أمريكي)، في النصف الأول 2018، بنسبة تراجع بلغت قرابة 36.7%.

وتراجعت إيرادات المجموعة في النصف الأول 2019 بنسبة 19.5% إلى 310.3 مليون ريال قطري (85.29 مليون دولار)، مقارنة مع 385.5 مليون ريال (105.96 مليون دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

ومجموعة المستثمرين القطريين، هي شركة تصنيع وخدمات متخصصة في تصنيع الإسمنت، والاستثمارات، والعقارات، وأنظمة الأمن، والتجارة، وقطاع التجزئة.

وأوردت البيانات نصف السنوية، أن العائد على السهم بلغ 0.07 ريال قطري في النصف الأول من العام 2019، مقابل العائد على السهم 0.11 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما أدى ضعف مؤشرات أداء الاقتصاد القطري، إلى تراجع إيرادات ورأس مال شركة إزدان القابضة القطرية العاملة في عدة قطاعات من ضمنها العقارات، خلال النصف الأول من العام الجاري 2019.

وقالت الشركة العقارية في إفصاح لبورصة قطر، إن رأس المال العامل للمجموعة القابضة تراجع في النصف الأول بنسبة 26.7% إلى 2.962 مليار ريال (814.1 مليون دولار)، نزولا من 4.042 مليارات ريال (1.11 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

وهبط صافي ربح شركة الكهرباء والماء القطرية خلال النصف الأول من العام الجاري 24% متأثرا بتدهور مؤشرات الاقتصاد بعد مقاطعة عربية .

ووفق بيان الشركة إلى بورصة قطر بلغ الربح 620 مليون ريال، مقابل 813 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع العائد على السهم للأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 0.56 ريال، مقابل 0.74 ريال للفترة نفسها من 2018.

ويأتي إعلان الكهرباء والماء القطرية للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة واعتماده النتائج المالية المدققة لهذه الفترة.

وتراجعت مبيعات الشركة إلى مليار و143 مليون ريال، مقارنة بمبلغ مليار و344 مليون ريال عن الفترة نفسها من عام 2018.

وتشهد السوق القطرية تراجعا حادا في وفرة السيولة المالية لدى الأفراد والشركات؛ دفع إلى إعادة ضبط الإنفاق للسلع الاستهلاكية الأساسية والثانوية والإحجام عن الإنفاق، على الرغم من هبوط الأسعار السلعية.

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية قد كشفت في تقرير صدر مطلع يوليو/تموز الجاري عن أن قطر تشهد حالة من الضعف الاقتصادي مع قرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022، والبالغ تكلفتها 200 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق خلال أول 3 أشهر من 2019، طبقًا لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، مشيرة إلى أن هذا التراجع يتسبب في إبطاء نمو الاقتصاد العام، وأن أعمال البناء تقلصت لأول مرة منذ 2012 على الأقل في ضربة للاقتصاد.

وتأتي حالة الضعف العامة للاقتصاد القطري بالتزامن مع حالة الشك وعدم اليقين في البيئة الاستثمارية في البلاد، ناتجة عن استمرار المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017.