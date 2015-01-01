ناصر تركي: 520 ألف شخص أدوا العمرة العام الماضي

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قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج بوزارة السياحة، إن عدد المصريين الذين أدوا العمرة العام الماضي وصل إلى 520 ألف شخص.



وأضاف "تركي"، في لقاء مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، أن الحج هو عبارة عن كوتة حوالي 78 ألف حاج، يتم توزيعها على أربعة جهات، وهي وزارة السياحة بواقع 36 ألف حاج، ووزارة الداخلية بواقع 22 ألف حاج، ووزارة التضامن بواقع 12 ألف حاج، والهيئات والوزارات بواقع 5800 تأشيرة.



ولفت إلى أن فكرة البوابة الإلكترونية للعمرة جاءت بعد إعلان المملكة العربية السعودية أن التأشيرات بدءا من العام المقبل ستكون إلكترونية.