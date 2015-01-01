تعرف على إحصائيات الدوري عقب انتهاء الموسم

أسدل الستار على الموسم الكروي المصري موسم 2018-2019، أخيرا بعد انتهاء مباراة الأهلي والزمالك، بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.





ونجح الأهلي في التتويج باللقب للمرة 41 في تاريخه، عقب احتلاله صدارة الترتيب برصيد 80 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة.





ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، إحصائية كاملة للموسم والتي جاءت كالآتي:-





- 306 مباراة شهدها هذا الموسم بدأت بلقاء الاتحاد والمقاولون العرب (1 – 1) في الجولة الأولى بتاريخ 31 يوليو 2018 وانتهت بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك (1 -0) 28 يوليو 2019.





- 728 هدفاً استقبلتها الشباك خلال هذا الموسم بمعدل 2.37 هدفاً في كل مباراة مقابل 718 شهدها الموسم رقم 59 للمسابقة.





- توج الأهلي باللقب للمرة الرابعة على التوالي والـ 41 في تاريخه بحصوله على 80 نقطة مقابل 72 للزمالك الذي فرط في واحد من أسهل الألقاب في تاريخه بعد خسارته 21 نقطة في أخر 11 مباراة.





- هبط الثلاثي بتروجت والداخلية والنجوم لدوري الدرجة الأولى بحصولهم على 35 و27 و26 نقطة على الترتيب علماً بأن هبوط الفريق البترولي كان الأول له منذ صعوده موسم 2006 -2007.





- تربع الدولي أحمد علي مهاجم المقاولون المنتقل لصفوف بيراميدز في صدارة هدافي هذا الموسم برصيد 18 هدفاً بفارق 3 أهداف عن الدولي محمود علاء مدافع الزمالك و4 أهداف عن خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري.





- محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك المنتقل لصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي كان الأفضل في صناعة الأهداف برصيد 10 تمريرات حاسمة يليه الثنائي عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز والكولمبي لويس هينستروزا لاعب المقاولون برصيد 8 تمريرات لكلاُ منها.





- تصدر الزمالك قائمة أقوى خطوط الهجوم في المسابقة برصيد 65 هدفاً يليه بيراميدز برصيد 61 هدفاً ثم الأهلي (البطل) ثالثاً برصيد 56 هدفاً.





- على صعيد الصلابة الدفاعية تربع الأهلي في الصدارة بـ 20 هدفاً في شباكه يليه الزمالك وبيراميدز برصيد 31 هدفاً في مرمى كلاً منهما.





- 92 ضربة جزاء احتسبت في الموسم الـ 60 أضاع خالد قمر لاعب الاتحاد الركلة الأولى في لقاء المقاولون ونفذ محمود علاء مدافع الزمالك أخرها بنجاح في شباك الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة 27.





- 1234 بطاقة صفراء أشهرها حكام هذا الموسم من المحليين والأجانب أولها لـ أحمد الشيمي لاعب المقاولون في لقاء الاتحاد بالجولة الأولى وأخرها لـ رمضان صبحي جناح الأهلي في اللقاء الختامي أمام الزمالك.





- 76 ورقة حمراء شهدها هذا الموسم كانت الأولى من نصيب محمد سمير قائد دفاع المقاولون العرب في اللقاء الافتتاحي أمام الاتحاد السكندري الذي أداره طارق مجدي ’ وأخرها لـ أحمد سيد "زيزو" مهاجم الزمالك في لقاء القمة 118 الذي أداره الحكم المجري فيرنيك كاراكو.





- سجل الغاني إيمانويل باناهيني مهاجم الاتحاد السكندري أول هدف في هذا الموسم في شباك المقاولون العرب في الجولة الافتتاحية أما أخر هدف فجاء بتوقيع علي معلول مدافع الزمالك في مرمى عماد السيد حارس الزمالك في ختام الجولة 34.