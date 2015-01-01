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أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح وقت أداء كفارة اليمين بالصوم

الإثنين 29/يوليه/2019 - 06:51 ص
أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح وقت أداء كفارة اليمين بالصوم
الشيخ محمود شلبي
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أداء كفارة اليمين بالصوم يكون بعد الوقوع في الشيء الذي حلف عليه الشخص ألا يفعله.

وأضاف "شلبي"، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، أنه على سبيل المثال إذا حلف شخص ما أن يذهب إلى مكان ما يوم الثلاثاء، وفي يوم الاثنين عزم ألا يذهب وينفذ هذا القسم، فلا يجوز أداء الكفارة قبل أن يأتي يوم الثلاثاء الذي تم الحلف عليه، ولا يجوز أداؤها يوم الاثنين السابق له.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه "إذا كان أداء الكفارة بالصوم وجب تأخير الصوم إلى ما بعد الوقوع في الحلف".
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