رسميا.. عرض "جريما في المعادي" لأشرف عبد الباقي في هذا الموعد





أعلن الفنان أشرف عبد الباقي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن موعد عرض مسرحيته "جريما في المعادي".





وأشار إلى أنه تقرر عرضها من الخميس للسبت من كل أسبوع، على مسرح نجيب الريحانى بشارع عماد الدين.





"جريما في المعادي .. مسرحية كلها غلط"، هي بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج اشرف عبدالباقي، مدير الفرقة حسن نجيب ومدير المسرح رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.









