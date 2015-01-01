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"الإفتاء": هذا هو علاج السحر الأسود وبدون تكلفة (فيديو)

الإثنين 29/يوليه/2019 - 04:05 ص
الإفتاء: هذا هو علاج السحر الأسود وبدون تكلفة (فيديو)
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن السحر موجود وهناك درجات لتأثيره على الناس.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل السحر الأسود موجود، وهل يمكن منع الرجل من معاشرة زوجته؟".

وأوضح "وسام" أن السحر مثل المرض وله علاج ودون أي تكلفة، وهو بذكر الله كثيرا، وقراءة القرآن، ويكون الشخص على صلة مستمرة بالله تعالي ليدفع عنه هذا البلاء.
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المزيد عن: دار الإفتاء الشيخ أحمد وسام السحر الأسود الإفتاء
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