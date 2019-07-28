والدة عروس المنوفية المذبوحة: "جوزها غدر بيها.. ومش عايزه غير حقها"

Advertisements

قالت والدة "منار"، عروس المنوفية المقتولة في ثاني أيام زفافها، إن ابنتها ما زالت طفلة ولديها 18 عامًا فقط، لافتة إلى أنه يوجد صلة قرابة بينهم وبين زوج ابنتها، متابعة: "غدر بيها، رايحاله عروسة وبنت بنوت وغدر بيها، وربنا إللي عالم بيها، وربنا ينتقم من الظالم".



وأضافت "والدتها"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء "dmc، الذي تقدمه الإعلامي إيمان الحصري، المذاع على فضائية " "dmcمساء اليوم الأحد: "مش عايزة حاجة غير حق بنتي، بنت عيلة وعروسة حلوة وكنا كويسين وقتلها غدر".



ولفتت إلى أنها رأتها في المنام قبل وفاتها بـ 10 دقائق، متابعة: "وشها كان منور في الحلم، وبعد 5 دقايق صحوني وقالولي بنتك ماتت"، مشيرة إلى أنها تواصلت معها هاتفيًا قبل وفاتها وأخبرتها أن تشعر بآلام في بطنها، وأرسلت إليها "ينسون" مع شقيقها، معلقة: "في الجنة ونعيمها يابنتي، اتزفيتي في الآخرة، عوضي عليك يارب".

