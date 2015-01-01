من حراس "تونس" لحراس "الزمالك" يا قلبي لا تحزن !

أعاد حراس مرمي الزمالك عماد السيد وعمر صلاح للأذهان، الأخطاء القاتلة لحراس مرمي منتخب تونس في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، وذلك بعدما إرتكب الثنائي أخطاء فادحة خلال مباريات الفارس الأبيض الأخيرة في بطولة الدوري العام المصري بالموسم المنقضي 2018-2019 أمام (الجونة - الأهلي)، والتي تسببت بشكل كبير في ضياع اللقب المحلي من الزمالك.

- أخطاء "كارثية" لحراس الزمالك:

ارتكب عماد السيد حارس مرمي الزمالك خطأً فادحًا تسبب في خسارة فريقه أمام الأهلي 1-0 في لقاء "القمة 118" والذي جمع الفريقين مساء الأحد، علي استاد "برج العرب"، حيث فشل في التصدي لتسديدة وليد سليمان لاعب الأحمر بالدقيقة 59، لترتد الكرة من يده وتصل إلى التونسي علي معلول والذي وضعها داخل الشباك بسهولة.

وكانت مباراة الزمالك الماضية ضد الجونة شهدت أيضًا خطأ للحارس الشاب عمر صلاح والذي فشل في التصدي لتسديدة قوية من محمود الشبراوي لاعب الفريق الساحلي واصطدمت الكرة بيده وسكنت الشباك في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 وهي المباراة التي حطمت آمال الفريق الأبيض في التتويج بالدوري الممتاز.



- أخطاء الحراس تقتل أحلام تونس في "الكان":





أخطاء حراس مرمي الزمالك ذكرتنا بالأخطاء الكارثية لحراس مرمي منتخب تونس خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، حيث شهدت البطولة ارتكاب الحراس الثلاث لـ"نسور قرطاج" أخطاء قاتلة على مدار منافسات البطولة، كانت سببًا رئيسيًا في خروج المنتخب التونسي من الدور نصف النهائي للبطولة أمام السنغال.





والبداية كانت مع الحارس فاروق بن مصطفي الذي ارتكب خطأ كارثي أمام أنجولا، حيث فشل في التعامل مع تسديدة أرضية للمنتخب الانجولي لترتد من يده ليضعها دجالما كامبوس في الشباك.





وفي المباراة التالية أمام منتخب مالي أخطأ الحارس الثاني "معز حسن" الإمساك بكرة عرضية من ركنية وتحولت داخل الشباك.





وكرر "معز حسن" خطأه مرة أخري ولكن هذه المرة أمام غانا في دور الـ16، بعدما تردد في الخروج للإمساك بكرة طولية داخل منطقة الجزاء، وعندما حاول زميله رامي بدوي إرجاعها له سقطت داخل الشباك.





وفي لقاء دور الثمانية أمام السنغال واصل الحارس التونسي أخطاءه وفشل في الإمساك بكرة عرضية لتسقط من يده وتصطدم بزميله ديلان براون وتدخل الشباك، ليودع منتخب تونس البطولة.





وعندما قرر المدير الفني للمنتخب التونسي الاستعانة بالحارس معز بن شريفية في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا، سار على نهج سابقيه وارتكب خطأ قاتل منح المنتخب النيجيري هدف الفوز بالمباراة والتتويج بـ"برونزية" البطولة القارية.





أخطاء حراس تونس أطاحت بالمنتخب العربي خارج بطولة أمم إفريقيا 2019 من الدور نصف النهائي علي يد السنغال، كما تسببت أخطاء حراس الزمالك في ضياع بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بالإضافة لخسارة لقاء القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي، والذي يعتبره جماهير "القطبين" بمثابة بطولة خاصة.