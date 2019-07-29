باحث: تنظيم جماعة الإخوان المحلي في مصر انهار بالفعل
الأحد 28/يوليه/2019 - 11:39 م
كساب أحمد
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن بعض الدول الغربية تستغل جماعة الإخوان الإرهابية، كورقة ضغط على حكومات المنطقة، لافتًا إلى أن تنظيم جماعة الإخوان المحلي في مصر منهار بالفعل، خاصة بعد تلقيه ضربة قوية بعد عام 2013.
وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن جماعة الإخوان تتواجد في بريطانيا بشكل أساسي، لأن لندن هي التي أنشأت هذه الجماعة وتقوم بدعمها طيلة الوقت.
ولفت إلى أن بريطانيا قامت بإنشاء هذه الجماعة الإرهابية، لإسقاط مشروع الملك فاروق في أن يصبح خليفة للمسلمين، بعد سقوط الخلافة العثمانية.
وأضاف "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن جماعة الإخوان تتواجد في بريطانيا بشكل أساسي، لأن لندن هي التي أنشأت هذه الجماعة وتقوم بدعمها طيلة الوقت.
ولفت إلى أن بريطانيا قامت بإنشاء هذه الجماعة الإرهابية، لإسقاط مشروع الملك فاروق في أن يصبح خليفة للمسلمين، بعد سقوط الخلافة العثمانية.
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