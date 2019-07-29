والد عروس المنوفية المذبوحة يكشف تفاصيل الواقعة
الأحد 28/يوليه/2019 - 11:28 م
أمنية فوزي
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قال والد "منار"، عروس المنوفية المقتولة في ثاني أيام زفافها، إنه ترك ابنته يوم الزفاف الساعة الواحدة صباحًا، واستلمها مذبوحة في اليوم التالي قبل العصر بساعات.
وأوضح والدها، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء "dmc، الذي تقدمه الإعلامي إيمان الحصري، المذاع على فضائية " "dmc" مساء اليوم الأحد، أنها ظلت مخطوبة لمدة 3 سنوات، متابعًا: "كانوا مع بعض طوبة طوبة".
وأضاف أن ابنته تواصلت معهم هاتفيًا قبل قتلها وأخبرتهم أنها تريد "فستان الحنة" لمقابلة صديقتها به، وذهب به شقيقها لها ولكنه وجدها مذبوحة.
وأوضح والدها، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء "dmc، الذي تقدمه الإعلامي إيمان الحصري، المذاع على فضائية " "dmc" مساء اليوم الأحد، أنها ظلت مخطوبة لمدة 3 سنوات، متابعًا: "كانوا مع بعض طوبة طوبة".
وأضاف أن ابنته تواصلت معهم هاتفيًا قبل قتلها وأخبرتهم أنها تريد "فستان الحنة" لمقابلة صديقتها به، وذهب به شقيقها لها ولكنه وجدها مذبوحة.
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