رئيس البرلمان العربي يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

قدم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهد السلمي، خالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأسرة المالكة الكريمة في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.



