قمة سلبية في الشوط الأول بين الأهلي والزمالك

حسم التعادل السلبي بدون أهداف قمة الأهلي والزمالك رقم 118 والمقامة على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالقمة 118، وذلك في ختام مباريات الدوري المصري للموسم 2018-2019.





بدأ الأهلي المباراة ضاغطًا منذ الدقيقة الأولى مستغلًا الجبهة اليسرى والتي دفع فيها لاسارتي بالثنائي علي معلول ورمضان صبحي حيث ارتكب حمدي النقاز مخالفة نفذها معلول لكن دفاع الفريق الأبيض أبعدها عن منطقة الجزاء.





ورد الزمالك بانطلاقة من أحمد سيد "زيزو" لكت دفاع الأهلي أبعد ترميرته البينية إلى عمر السعيد لركلة ركنية.





وفي الدقيقة 7 مرر فرجاني ساسي بينية رائعة إلى محمد إبراهيم وضعته منفردًا بمحمد الشناوي الذي تألق في إبعاد الكرة بعدما خرج من مرماه لينقذ فريقه من فرصة خطيرة، ليسدد بعدها إبراهيم حسن تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، وبعدت قليلًا عن مرمى الفريق الأحمر.





وتسلم وليد سليمان الكرة من حسين الشحات في الدقيقة 10 ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لعماد السيد حارس الزمالك، ليرد إبراهيم حسن بتصويية ضعيفة ارتطمت في أقدام مدافعي الأهلي ووصلت سهلة لمحمد الشناوي.





وحصل "زيزو" على ركلة حرة مباشرة من الناحية اليسرى نفذها نفس اللاعب لكن كرته علت الجميع وتحولت إلى ضربة مرمى للشناوي.





وتدخل محمد عبد الغني مدافع الزمالك على وليد سليمان في الدقيقة 15 ليحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح الأهلي على حدود منطقة جزاء الفريق الأبيض لينفذها علي معلول لكن دفاع الزمالك أبعدها وتصل إلى أيمن أشرف الذي سدد الكرة سهلة بين أحضان الحارس عماد السيد.





وفي الدقيقة 21 تسلم حسين الشحات الكرة مراوغًا عبد الله جمعة ومحمود علاء قبل أن يتدارك الأخير ويحول تصويبة لاعب الأهلي إلى ركلة ركنية.





وكاد أحمد سيد "زيزو" أن يسجل الهدف الأول في اللقاء بعدما تلقى تمريرة عرضية رائعة في الدقيقة 28 من زميله حمدي النقاز لكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي الذي تعرض للإصابة ليتم معالجته ويستكمل المباراة بشكل طبيعي.





واضطر محمود علاء لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة 37 متأثرًا بالإصابة ليحل زميله محمود حمدي "الونش" بديلًا له.





ومرت الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط دون أن يشهد أي جديد، لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.



