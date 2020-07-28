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سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الأحد 28/7/2019

الأحد 28/يوليه/2019 - 07:03 م
سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم الأحد 28/7/2019
سعر الدينار الكويتى
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الفجر الرياضي
 
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واصل سعر الدينار الكويتى استقراره مقابل الجنيه المصرى في البنوك المصرية الحكومية منها والخاصة خلال تعاملات اليوم الأحد 28 يوليو 2019 على مدار تعاملات اليوم وننشر الاسعار وفقا لتحديثات موقع الدولار لايف وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه اليوم 

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي
سعر شراء 55.31 جنيها 
سعر بيع 56.08 جنيها 

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
 سعر شراء 55.16 جنيها 
سعر بيع  55.51 جنيها 

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
سعر الشراء 54.90 جنيها 
 سعر بيع 55.60 جنيها.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
 سعر شراء 55،19 جنيها 
سعر بيع 55،62 جنيها

 سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
سعر شراء 54.90 جنيها 
سعر بيع 55.69 جنيها

سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
سعر شراء 54.60 جنيها 
سعر بيع 55.65 جنيها 
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