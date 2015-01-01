تعرفي على فوائد زيت السمسم للبشرة

تعرفي على أقوى فوائد زيت السمسم للبشرة، لتستفيدي من خصائصه في الحصول على بشرة صحية وخالية من التجاعيد.





يمنع الالتهابات البكتيرية

يعدّ زيت السمسم فعالاً جداً في معالجة التهابات الجلد والجروح والندبات والطفح الجلدي.





يعمل على إصلاح خلايا الجلد التالفة

نظراً الى تركيبته اللزجة والسميكة، يسهل امتصاص زيت السمسم من قبل البشرة. لذلك، دلكي به بشرتك بانتظام، فهو فعال جداً في إصلاح خلايا الجلد التالفة وتحسين الدورة الدموية للبشرة، وتقوية أنسجة الجلد، مما يحسن من مظهره. علماً أنه بإمكانك خلطه مع زيوت طبيعية أخرى لمزيد من الفاعلية.





يبطّئ شيخوخة الجلد

اخلطي كمية متساوية من زيت السمسم وزيت الخزامي وطبقي الخليط على بشرتك قبل الخلود الى النوم واتركيه طوال الليل. وفي صباح اليوم التالي، ستحصلين على بشرة متجدّدة ومتوهجة.

يرطب البشرة

يمتلك زيت السمسم قدرة مذهلة على توفير الرطوبة اللازمة للبشرة تفوق قدرة أي من الزيوت الطبيعية الأخرى، وفي موازاة ذلك، يعمل على تطهير البشرة وتنظيفها من دون التسبب بأية عوارض جانبية.





يعزز مرونة البشرة

دلكي بشرتك بزيت السمسم بشكل منتظم، فهو يتغلغل داخل أعماق البشرة ويزيل السموم منها، كما يعمل على تحسين الدورة الدموية للجلد، ويعزز من مرونته.





يحمي البشرة من أشعة الشمس

صنعي كريم الوقاية من الشمس الخاص بك، من خلال مزج كمية متساوية من زيت السمسم وزيت بذور الجزر وطبقي المزيج على بشرتك قبل التعرض للشمس.